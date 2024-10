Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al coronavirus. "Il presidente della Repubblica - si legge in una nota diffusa dall'Eliseo - è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza".

Il premier francese Jean Castex si trova in isolamento precauzionale e non andrà come previsto in Senato, dopo essere entrato in contatto con Macron. Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez e il portoghese Antonio Costa sono in isolamento dopo aver incontrato Macron.

Il Paese più colpito dal coronavirus sono gli Stati Uniti, dove ieri si è registrato un nuovo doppio record: oltre 250.000 contagi e 3.700 decessi in un giorno.