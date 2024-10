Ancora allarmi bomba in Francia. Gli aeroporti di Lille, Tolose e Bron, vicino a Lione, vengono evacuati in seguito a una minaccia. Lo riferisce Bfmtv, che cita la Direzione generale dell'aviazione civile, secondo cui nessun aereo decolla o può decollare al momento, mentre i passeggeri di quelli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista.

Nello scalo di Lille-Lesquin, l'allarme è stato lanciato a seguito dell'arrivo di minacce anonime via mail questa mattina poco dopo le 10. L'edificio è stato sgombrato con urgenza.

Cessato invece l'allarme a Bron e Nizza. Nello scalo di Bron, uno di quelli a cui sono arrivati messaggi minatori, dopo l'evacuazione della torre di controllo e di due aerei, sono state fatte le perquisizioni e non è stato trovato nulla di sospetto. Anche l'aeroporto di Nizza ha dato per terminato l'allarme, che riguardava un bagaglio abbandonato al Terminal 1 e che è stato neutralizzato.