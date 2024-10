Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato che sarà innalzata a 25 anni l'età entro la quale lo Stato si fa totalmente carico delle spese di contraccezione delle donne. Al momento, la Sanità pubblica francese copre le spese della contraccezione fino a 18 anni.

"Sarà gratuita la contraccezione ormonale e le analisi necessarie per prescriverla, ma anche tutti i trattamenti e i metodi prescritti legati alla contraccezione fino all'età di 25 anni", ha dichiarato Véran sull'emittente pubblica France 2. In Francia tutte le spese per la contraccezione delle ragazze minorenni sono coperte dalla Sanità pubblica, nel 2020 il governo aveva esteso già la gratuità alle minori di 15 anni.

"C'è un calo della contraccezione da parte di alcune giovani donne e il primo motivo - ha spiegato la ministra - è quello finanziario. E' inaccettabile". Per Véran, il provvedimento avrà un costo di 21 milioni di euro per le casse dello Stato e sarà operativo dal 1 gennaio 2022.