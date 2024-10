Ieri tutta la Francia in strada per festeggiare il secondo titolo al mondiale dopo quello del ’98. Ma i vari festeggiamenti sono stati rovinati da violenza e saccheggi a Parigi e in altre città.

A Parigi i poliziotti hanno interrotto i festeggiamenti sgomberando le strade con gas lacrimogeni e idranti intorno alla mezzanotte, in seguito ad atti vandalici a discapito di alcuni negozi nel lungo viale degli Champs-Elysées, proprio vicino all’Arco di Trionfo, dove una trentina di giovani incappucciati, hanno distrutto vetrine e preso bottiglie di vino e champagne .

Diverse le città dove i poliziotti sono dovuti intervenire per sedare scontri e dove si sono verificati incidenti. Tra cui Lione, dove un centinaio di ragazzi hanno distrutto una camionetta della polizia e diversi arredi pubblici. Danni minori anche in città come Nizza, Cannes, Rouen e Mentone.

Ad Annecy nell’Alta Savoia, sudest della Francia, un uomo di 50 anni ha perso la vita cadendo in un canale e sbattendo la nuca durante i festeggiamenti.

Un uomo di 30, ha perso la vita finendo con l’auto contro un albero nel dipartimento dell’Oise, a Saint-Felix. Feriti tre bambini, uno di 3 anni e due bambine di 6, che sono stati investiti da una moto durante i festeggiamenti a Frouard.

