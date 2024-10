Nel mondo

Un camion lanciato a tutta velocità sulla folla avrebbe causato almeno 15 morti a Nizza, in Francia, attorno alle 22.30 di questa sera. Un folto pubblico si era radunato lungo la Promenade des Anglais per assistere allo spettacolo pirotecnico in programma per le ricorrenze del 14 luglio, festa nazionale in Francia dove si commemora la Presa della Bastiglia.