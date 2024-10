Un Airbus A320 della compagnia Germanwings, filiale low cost del gruppo Lufthansa, si è schiantato nel sud della Francia, tra Barcelonnette e Digne-les-Bains.

L’aereo era decollato da Barcellona alle 9.55 e stava andando a Düsseldorf. Trasportava 142 passeggeri, due piloti e quattro membri dell’equipaggio. Nessuno è sopravvissuto.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla tragedia. La richiesta di soccorso sarebbe stata inviata alle 10:47, poi il mezzo è scomparso dai radar perdendo 10 mila metri di quota in soli 10 minuti e ha impattato contro una montagna. I resti dell'aereo sarebbero stati individuati, ma la zona dello schianto è isolata e di difficile accesso.

Foto copertina tratta da ansa.it