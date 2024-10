E' stato arrestato il presunto attentatore che intorno alle 10:00 ha fatto esplodere alcune bombole di gas in uno stabilimento dove si produce gas nella regione dell'Isere, in Francia, a mezz'ora di strada da Lione.

L'attenatore aveva una bandiera dello Stato Islamico. Sul luogo dell'attentato è stato trovato un uomo decapitato.

Secondo fonti mediatiche locali, "un uomo è stato decapitato nel cortile della fabbrica, ma non si tratta di un dipendente della società". La testa è stata ritrovata "a svariate decine di metri dal corpo". Non c'è chiarezza per ora sul bilancio: secondo diverse fonti, vi sono almeno un morto e probabilmente "svariati" feriti.