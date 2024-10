“È vero, sono scappata di casa…”, ha detto ieri sera Francesca Pascale che aggiunge: “Ma questo è successo dieci anni fa, non lunedì”. La compagna di Silvio Berlusconi smentisce così la notizia circolata in questi giorni di una sua rottura con l’ex Cavaliere.

Le voci di crisi erano partite dall’affermazione fatta dal conduttore del programma radiofonico La Zanzara, Giuseppe Cruciani. Dopo una lite, aveva detto quest’ultimo, la 29enne aveva fatto le valigie e lasciato palazzo Grazioli.

Ma ieri, nel corso di una cena in uno dei ristoranti del centro più frequentati dai parlamentari, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi hanno cenato in compagnia dei forzisti della cerchia ristretta e di alcuni amici in apparente tranquillità e serenità.

