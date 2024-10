Una donna, Nicole 'Nikki' Kelly, 22enne di New York, ha soffocato il suo bambino di 11 mesi e poi ha pubblicato le foto del cadavere su Facebook con il messaggio 'RIP Tinkabutt'.

"Non lo volevo più" avrebbe detto la ragazza alla polizia, accusata di aver ucciso il figlio Kiam Felix, Jr, avvolgendolo in un lenzuolo e impedendogli di respirare.

Un altro particolare agghiacciante: Kiam indossava una camicia bianca con colletto, la cravatta e i pantaloni quando è stato portato in ospedale.

Sempre sul suo profilo Facebook la madre ha scritto "Mi manca il mio bambino e vorrei che ci fosse un modo per riportarlo in vita. Mi sento malissimo sapendo che sono sua madre e che dovevo proteggerlo. So che il suo spirito sarà sempre intorno a me".