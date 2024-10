Lucy Letby, 33 anni, è finita sotto processo per gli atroci delitti che avrebbe commesso in ospedale. L’infermiera avrebbe ucciso 7 neonati e tentato di ammazzarne altri 10, attraverso letali iniezioni di aria.

La donna lavorava fino a giugno 2016 in un'unità neonatale dell'ospedale inglese del Countess of Chester Hospital nella città di Chester.

Nel processo in corso nei suoi confronti, emergono particolari sempre più terribili: unasua collega ha detto in aula di quanto fosse "fredda e calma" mentre i medici si precipitavano ad aiutare il bambino che aveva un gonfiore anomalo alle corde vocali, che indicava che "qualcosa gli era stato messo in gola", mentre in un altro piccolo c'era uno strano rigonfiamento nello stomaco, causato da aria immessa nel sondino gastrico, che era uno dei metodi preferiti di uccidere.