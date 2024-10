La Camera, in Florida , ha approvato un provvedimento che vieta l'utilizzo dei social media ai minori di 16 anni .

L'iniziativa passa ora al Senato e se approvata farà arrivare sul tavolo del governatore Ron DeSantis una stretta con pochi precedenti relativi alle piattaforme digitali.

Non è chiaro come un eventuale divieto sarà attuato e come saranno effettuati i controlli .