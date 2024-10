Un impiegato di GameStop in un centro commerciale in Florida ha sparato e ucciso a colpi di pistola un uomo che stava rubando delle carte Pokémon . La notizia è stata riportata da ABC news e l'assassino, un ex deteuto libero su cauzione secondo le prime informazioni, è accusato di omicidio colposo.

La vittima aveva rubato alcune carte collezionabili di Pokémon, in particolare cinque scatole di carte “ultra-premium” Pokémon Scarlet & Violet , poi era scappato verso la porta del negozio, come riferito dalla polizia di Pembroke Pines, ma non ha fatto in tempo ad abbandonare il locale perché è stato raggiunto da un colpo di pistola.

I cinque set valevano 120 dollari l'uno .

L'impiegato sarebbe accusato di omicidio colposo perché in Florida è consentito usare la forza in caso di minaccia di morte o gravi danni fisici a sé stessi o agli altri, vige la legge “ stand your ground ” (“ non esitare ”), legge però non in vigore per tutelare semplicemente la proprietà, da qui l'accusa di omicidio colposo, scaturito dalla foga del momento e non premeditato.

L'uomo colpito sarebbe morto dopo tre ore in ospedale dopo che i soccorsi sono stati contattati da una donna presente sul luogo.