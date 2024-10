Barack Obama e Beyoncè avrebbero una “relazione”.

A lanciare la bomba è stato uno dei più noti paparazzi francesi, Pascal Rostain, che, ai microfoni della popolarissima radio Europe 1, ha detto: “In questo momento negli Stati Uniti sta succedendo una cosa enorme. Usciranno sul Washington Post le indiscrezioni su una relazione presunta tra il presidente Barack Obama e Beyoncé”.

Prontamente è arrivata la smentita del quotidiano: “È falso, noi non prepariamo articoli di questo genere”.

Di certo, al giorno d’oggi, una notizia di questa portata, se fosse vera, non dovrebbe scandalizzarci più di tanto.

Mogli, tradimenti e amanti, tre paroline che ormai conosciamo bene.

Matrimoni che scoppiano, uomini di potere che non resistono al fascino di giovani donne in carriera. Ultimo ma non ultimo della lunga lista, di quelli già scoperti, il presidente francese Hollande.

E ora, nell’occhio del ciclone, è finito Obama. “Sembrerebbe - ha detto il paparazzo - che le relazioni tra Barack e Michelle non siano più serene da diverse settimane. Da quanto so, tra Barack e Michelle è gelo. Ma non ne so di più”.

Secondo Rostain, dunque, i quotidiani starebbero indagando sulla vicenda: “Non so quando questa storia sarà pubblicata. Quando saranno sicuri al 150%”.