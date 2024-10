Gli amori estivi non durano più di 90 giorni. A dare la notizia la ricerca realizzata online da Meetic - Lovegeist su 10.561 single adulti, di età compresa tra 18 e 65 anni in diversi paesi europei, che ha coinvolto cittadini di Italia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia.

Dall’indagine emerge che gli uomini sono più inclini a vivere una relazione con.

La tipologia di vacanza preferita è di gran lunga la spiaggia (raggiunta dal 43% di single). Segue il villaggio vacanze (36%), le gite in gruppo organizzate (34%) e i club vacanze dedicati ai single o ai genitori single (32%). E ancora il camping (22%), e le gite in una capitale o città straniera (20%).

Dalla ricerca emerge poi che gli uomini sono più inclini, rispetto alle donne, a vivere una relazione con qualcuno di origine straniera. Questo può essere parzialmente spiegato dal fatto che gli uomini sono più propensi ad andare in vacanza da soli (18% contro il 13% per le donne), per cui hanno maggiori opportunità d’incontrare una persona di origine straniera.