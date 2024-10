Una storia che ha quasi dell’incredibile per quanto è esilarante: un 50enne proveniente dalla Lituania ha finto di avere almeno 20 infarti in altrettanti ristoranti per non pagare il conto dopo le abbondanti cene che si spazzolava a base di aragosta e insalata russa, annaffiate da numerosi bicchieri di whisky. L’accaduto in Spagna, dove l’uomo si fingeva un facoltoso turista russo che parla benissimo lo spagnolo.

Il piano era apparentemente semplice, ma efficace: dopo il pasto, Aidas, questo il nome dell’uomo, fingeva un malore e ingannava i presenti, evitando quindi di saldare il conto. Durante le sue esibizioni, degne di un premio Oscar, si buttava per terra e si stringeva il petto simulando un’agonia, richiedendo cure mediche urgenti per i suoi problemi cardiaci immaginari.

Ma se il piano sembrava filare sempre liscio, come è stato smascherato Aidas? Il suo errore è stato replicare per due volte la stessa scena nel medesimo locale, attirando più di un sospetto. Come riporta Il Fatto Quotidiano, quando il personale si è rifiutato di lasciarlo andare senza pagare, il 50enne si è “gettato drammaticamente a terra e ha finto di avere un infarto”, hanno spiegato alcuni camerieri. Per porre fine all’inganno, i dipendenti hanno chiamato la polizia e l’uomo è stato riconosciuto dalle autorità locali.

“È stato molto teatrale, ha fatto finta di svenire ed è crollato sul pavimento”, ha riferito il gestore del ristorante, facendo avere una foto del truffatore ad altri locali della zona per metterli in guardia.

Nonostante sia stato arrestato più volte negli anni, l’uomo ha trascorso poco tempo in prigione, in quanto i conti dei ristoranti che non saldava erano considerati una somma troppo piccola, un “reato minore”, consentendogli quindi di essere rilasciato dal carcere dopo soli 42 giorni. Ma questa volta il gestore che lo ha smascherato e altri titolari di ristoranti dove Aidas ha consumato cene gratis, non hanno intenzione di fargliela passare liscia.