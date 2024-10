Spavento per il primo ministro britannico Boris Johnson, la cui figlia di appena un mese e mezzo sarebbe stata "gravemente colpita" dal Covid-19. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, Romy Iris Charlotte Johnson - figlia del primo ministro e di Carrie Johnson - sarebbe tuttavia "in via di guarigione" dopo aver contratto il virus la scorsa settimana.

Giovedì scorso infatti, Downing Street aveva annunciato che un familiare di Johnson era risultato positivo al coronavirus. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata la neonata ad essere risultata positiva.

Dopo l'annuncio, il primo ministro aveva annullato una visita nel Lancashire e non era apparso in pubblico per alcuni giorni. Un portavoce si era limitato a dichiarare che Johnson avrebbe seguito le linee guida per i vaccinati che hanno avuto contatti stretti con persone positive.