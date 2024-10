Una donna in difficoltà economiche ha deciso di affittare il suo utero a una coppia e di rimanere quindi incinta.

Al terzo mese di gravidanza le viene detto che uno dei due gemellini che aspettava era malato, ma decide di non abortire, convinta della bontà dei genitori adottivi. Bontà che invece non esiste. Al momento del parto ha preso con sé la piccola sana lasciando in Thailandia, alla mamma surrogato il bambino Down.

Con la coppia australiana aveva pattuito un prezzo di 11.700 dollari ai quali furono aggiunti altri 1.673 quando seppero che la signora aspettava due gemelli. La coppia senza cuore ha abbandonato il piccolo ma ora per Gammy, che ora non può essere mantenuto dalla mamma naturale.

La donna ha dunque deciso di chiedere aiuto al web, oltre alla sindrome di Down, il piccolo, infatti, soffre anche di una patologia congenita cardiaca. Ha quindi bisogno di cure costose. Un medico dell'ospedale dove il piccolo è nato e che ha seguito la vicenda ha quindi aperto una sottoscrizione online sul sito Gofoundme.

Per il bimbo sembra ci siano nuove speranze.