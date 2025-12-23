Unaepisodio surreale che ha fatto il giro del mondo. Un volo EasyJet diretto da Malaga a Londra è stato bloccato prima del decollo dopo che alcuni passeggeri hanno segnalato la possibile presenza a bordo di una donna anziana priva di sensi, trasportata su una sedia a rotelle. Da lì è esplosa una vicenda che, nel giro di poche ore, è diventata virale sui social e sulle pagine dei tabloid britannici.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcuni viaggiatori avrebbero notato l’immobilità dell’89enne e manifestato dubbi sulle sue condizioni di salute, condividendo foto e commenti online. Tra questi, una passeggera ha scritto sui social: «Da quando EasyJet fa salire i morti sugli aerei?», alimentando sospetti e polemiche mentre l’aereo restava fermo a terra.

A quel punto l’equipaggio ha richiesto l’intervento dei paramedici, saliti a bordo prima della partenza. I sanitari hanno constatato il decesso della donna, facendo scattare il blocco definitivo del volo. L’episodio ha immediatamente sollevato interrogativi sulle circostanze dell’imbarco e sul comportamento dei familiari che accompagnavano l’anziana.

Secondo l’ipotesi avanzata dal tabloid britannico, la famiglia avrebbe tentato di riportare la donna nel Regno Unito evitando i costi elevati del rimpatrio di una salma dall’estero, che possono arrivare fino a 4.500 sterline in assenza di un’assicurazione. Una ricostruzione, però, fermamente respinta dalla compagnia aerea.

EasyJet ha infatti diffuso una nota ufficiale chiarendo la propria posizione: la passeggera era viva al momento dell’imbarco, era in possesso di un certificato medico di idoneità al volo ed era accompagnata da personale sanitario. «Solo dopo l’imbarco – ha spiegato la compagnia – la donna ha avuto necessità di assistenza medica ed è tristemente deceduta». La compagnia ha inoltre assicurato piena collaborazione e supporto alla famiglia in questo momento difficile.