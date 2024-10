L'obiettivo della decisione di inserire 50 diverse opzioni per l’identità sessuale, oltre a quelle di maschio e femmina, fa sapere Facebook, “è di dare agli utenti maggiori scelte nel modo di descrivere se stessi sessualmente, che si tratti di androgini, bisessuali, intersessuali o transessuali”.

La novità non può che arrivare dagli Stati Uniti: da ieri, quindi, i fruitori del social network potranno scegliere tra 50 termini differenti per identificare l'identità?di genere, assieme a tre scelte per il pronome?con il quale definirsi: lui, lei o loro (presentato come genere?neutro).

“Mentre per molti questo cambiamento potrebbe non significare molto, per le persone coinvolte è un grande cosa”, si legge sulla pagina ufficiale del gruppo Facebook Diversity page.

“Vediamo – aggiungono - questo come un passo in avanti per rendere Facebook un luogo in cui esprimere la propria identità autentica”.