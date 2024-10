Chiare e dirette le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a proposito di una sua candidatura alle Europee tra le file di Forza Italia.

Sulle pagine del Corriere della Sera, Pier Silvio dichiara "Non si fa politica per successione, non potrei mai candidarmi adesso perché non è serio. Lo dico come persona e come elettore."

"Non si può mai sapere cosa accadrà in futuro" prosegue il figlio dell'ex Cav "considero la politica qualcosa di serio e alto per cui magarai, fra una decina d'anni potrei decidere di impegnarmici. Anche in politica bisogna crescere e acquisire competenze".

"Sento Marina tutti i giorni, ci confrontiamo su tutto. Il miglior aiuto che posso dare a mio padre oggi è lavorare bene a Mediaset"