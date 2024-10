Si è concluso da poco l’assedio all’hotel Radisson Blu di Bamako, capitale del Mali di circa 1.800 mila abitanti. I corpi speciali statunitensi e francesi hanno, dunque, posto fine a una giornata di sangue scatenata da un gruppo di terroristi di matrice islamica, secondo il presidente del Mali, Ibrahim Boubakar Keita. Anche qui, dopo Parigi, è finita con una strage: 27 i morti tra gli ostaggi, almeno due i terroristi uccisi, della cui identità al momento non si hanno notizie. Il commando jihadista, questa mattina, aveva preso in ostaggio 170 persone, dei quali veniva rilasciato soltanto chi sapeva recitare in arabo il corano.

Foto tratta da lastampa.it