Primo concerto live in era Covid, a Barcellona. In cinquemila hanno ballato e cantato al Palau de Sant Jordi sulle note dei Love of Lesbian, una delle band più popolari della Spagna. Si è trattato in realtà di un esperimento: secondo quanto riferisce La Vanguardia, un team medico ha supervisionato tutta l'operazione e il concerto si è tenuto senza incidenti significativi.

Prima del concerto tutti sono stati sottoposti a screening di massa e test antigenici e per l’intero evento hanno indossato mascherine FPP2. Solo 6 dei 5mila spettatori sono risultati positivi al Covid-19 e non hanno potuto partecipare.

Foto: La Vanguardia – Alex Garcia