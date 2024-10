Questa mattina, durante un volo di addestramento, un elicottero AB 206 del Centro Addestrativo dell'Aviazione dell'Esercito di Viterbo, per cause in corso di accertamento, è precipitato in una zona impervia a circa 10 km a sud dell'abitato di Tuscania (VT).

I due Ufficiali a bordo dell’aeromobile, decollato da Viterbo, sono stati trovati privi di vita dai soccorritori.

I militari deceduti sono il Generale di Divisione Giangiacomo Calligaris, Comandante dell'Aviazione dell'Esercito e pilota istruttore, e il Tenente Paolo Lozzi, pilota in addestramento. I familiari dei due Ufficiali sono stati informati.

Avuta notizia dell'accaduto il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha espresso a nome dell'esercito e suo personale profondo cordoglio e affettuosa vicinanza ai familiari dei due ufficiali scomparsi nell'adempimento del dovere.

Il Generale di Divisione Giangiacomo Calligaris, 57 anni, originario di Napoli, ha frequentato il 156° Corso dell’Accademia Militare di Modena nel biennio 1974-76 e la Scuola di Applicazione di Torino, ove è stato nominato Tenente dei Bersaglieri nel 1978. Dopo aver svolto il periodo di Comandante di Plotone e Compagnia presso il 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo” di Legnano, ha frequentato il 16° Corso Piloti di elicotteri presso il Centro Aviazione dell’Esercito in Viterbo.

Esperto pilota con 2000 ore di volo all'attivo, stimato ed apprezzato per il suo valore e capacità professionali, il Generale Calligaris nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando e di staff nella Forza Armata e in ambito interforze.

Tra questi l’incarico di Capo del Reparto Operazioni presso il Comando Operativo di vertice Interforze di Roma, organo di staff che coordina tutte le operazioni sul territorio nazionale e estero che vedono impiegati i soldati italiani. In tale veste ha coordinato le operazioni in Afghanistan, in Chad ed Haiti e le Operazioni “Odissey Down” e “Unified Protector” in Libia. Ha, altresì, coordinato per le Forze Armate, le attività di evacuazione di connazionali dalla Tunisia, dall’Egitto e dalla Libia nel corso della “primavera araba” del 2011. Dal 1° marzo 2013 era Comandante dell’Aviazione dell’Esercito in Viterbo.

Nel corso della carriera è stato decorato delle onorificenze Statunitenze “The Meritorius Service Medal” e della Federazione Russa "Military Cooperation Consolidation Medal”.

Il Tenente Paolo Lozzi, 26 anni, originario di Montefiascone (VT), ha frequentato il 189° corso dell'Accademia Militare e ha conseguito il brevetto di pilota militare di elicottero nel luglio 2013. Era Ufficiale frequentatore di corso presso il Centro Addestrativo Aviazione dell'Esercito dall'agosto 2012.