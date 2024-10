In vantaggio su tutti gli avversari, all’ippodromo Lone Star, in Texas, il fantino Simon Camacho-Benitez pensando di far correre più veloce il suo cavallo lo ha calpito più e più volte con il frustino. Ma l’animale, indispettito soprattutto dalle ultime due frustate, lo ha disarcionato lanciandolo a terra.

Fortunatamente entrambi stanno bene e nessuno è rimasto ferito. Il cavallo, Moro Flyboy, ha continuato la sua corsa arrivando secondo al traguardo.

Le immagini stanno facendo il giro del mondo e mostrano proprio il netto vantaggio tra il fantino Simon Camacho-Benitez e gli avversari. L’utilizzo in modo improprio del frustino ha cambiato l’epilogo della gara. IL VIDEO