Ora è ufficiale. Elisabetta Canalis divorzia dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014. Secondo i documenti di separazione, i due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva (7 anni). La showgirl, al momento, non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

La Canalis avrebbe già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento dove in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per starle vicino in un momento così complicato.

La ex velina ha deciso di rimanere momentaneamente a Los Angeles, anche per non sconvolgere la vita della figlia. Da tempo Elisabetta e Brian non si vedevano più insieme, e le indiscrezioni su una crisi matrimoniali si rincorrevano da mesi.

Canalis e Perri si conobbero nel 2013 durante una festa di Halloween negli Usa, l’anno successivo si sposarono e nel 2015 nacque Skyler Eva.

