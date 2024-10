Elias, mamma scrive per te e per quei bambini che una mamma non l'avranno più



Ti sei svegliato col lo stesso sorriso

Non sai che il mondo e' stato diviso.

Non sai che devo chiederti scusa,

io davvero mi ero illusa

Non pensavo che sarebbe successo,

sento odore di cipresso.

Scusami amore mio,

Per questo mondo senza Dio,

Scusami per tutta questa gente,

che fa guerra facilmente.

Scusami per averti creato,

in questo mondo disperato.

In cui vediamo bambini

Che giocano con i cecchini

Non so cosa ci aspetta,

vorrei sentirmi protetta.

Ai tuoi occhi innocenti,

lontani dai bombardamenti,

voglio fare una promessa,

lotterò come una leonessa

Non ti farò pesare niente

Di questo mondo cadente.

Della tua casa ti renderò fiero,

ma non ne sarai mai prigioniero.

Ti insegnerò il tuo dialetto,

ma mai a premere un grilletto.

Ci travestiremo nei carnevali,

pirati, cowboy o animali.

Continueremo della natura a ammirare i colori

Ne apprezzeremo tutti gli odori.

Degli agnellini sentirai il belato

Della vite sarai affascinato

Creeremo ricordi giorno per giorno

Conoscerai tutto intorno

Sarà il posto più caro che ricorderai

Quando ti allontanerai.

Tutto ciò per renderti migliore,

ti insegnerò ogni valore.

Per ricordare ogni creatura

che non ha avuto questa fortuna

E perché un giorno possa tu lottare

Per migliorare un mondo che mi continua a spaventare.

Catia Paddeu