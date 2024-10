Donald Trump, ex presidente americano e candidato presidenziale repubblicano, ha presentato al Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Paese asiatico in caso di elezione .

Trump, riferendosi all'amministrazione Biden , l'ha definita così: " E' quella più corrotta, Joe e il figlio Hunter sono criminali e non è successo niente perché i democratici stanno uniti, non hanno i Mitt Romney ".

Il tycoon durante il suo discorso ha criticato anche "socialisti", "comunisti", "marxisti", "il deep state", i "procuratori dem corrotti" che lo "perseguitano" insieme all'Fbi, "l'intelligence faziosa e corrotta ", "le notizie false".

Sulla guerra in Ucraina ha affermato: " Metterò fine scontro in un giorno , andrò d'accordo con Putin. Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale, ma io la eviterò. Sono stato l'unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese ”.