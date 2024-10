"Un’operazione congiunta di polizia ed esercito era sulle tracce di elementi terroristici nel deserto occidentale, nell'area di Al-Wahat, quando si sono imbattuti per errore con quattro fuoristrada appartenenti a dei turisti messicani in viaggio in una zona proibita del Wahat, nel deserto occidentale.”

E’ quanto riferito dal ministero dell'Interno egiziano e riportato dalla Bbc news.

Le forze di sicurezza egiziane hanno ucciso per errore 12 persone e feriti 10, tra cui alcuni turisti messicani e loro guide, durante una operazione antiterrorismo.

Il presidente messicano Enrique Peña Nieto ha condannato l'incidente e su Twitter ha detto di aver "chiesto un'indagine approfondita di quello che è successo da parte del governo egiziano".