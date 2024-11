“Sono lieto di annunciare che il Grande Elon Musk, lavorando in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy, guiderà il Dipartimento per l'efficienza governativa ("DOGE"). Insieme, questi due meravigliosi americani apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali: elementi essenziali per il movimento ‘Salvate l'America’”.

Così Donald Trump annuncia di aver nominato l'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense alla guida del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa.

“Per guidare questo tipo di cambiamento drastico, il Dipartimento per l’efficienza governativa fornirà consulenza e guida dall’esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l’Ufficio per la gestione e il bilancio, per promuovere riforme strutturali su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo. Mai visto prima”, si legge in una nota stampa firmata da Trump.

“Non vedo l’ora che Elon e Vivek apportino modifiche alla burocrazia federale con un occhio all’efficienza e, allo stesso tempo, rendano la vita migliore per tutti gli americani. È importante sottolineare che elimineremo gli enormi sprechi e le frodi che esistono nella nostra spesa pubblica annuale di 6,5 trilioni di dollari. Lavoreranno insieme - spiega ancora Trump - per liberare la nostra economia e rendere il governo degli Stati Uniti responsabile nei confronti di "NOI, IL POPOLO". Il loro lavoro si concluderà entro e non oltre il 4 luglio 2026. Un governo con più efficienza e meno burocrazia sarà il regalo perfetto per l'America in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Sono fiducioso che ci riusciranno”.