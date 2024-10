Lei è Teegan, la figlia 18enne dell’attentatore di Westminster a Londra, Khalid Masood.

Con l'ex moglie Jane Harvey il killer ha avuto due figlie. Una, Andi, la più grande, ha seguito il padre, convertendosi e andando successivamente a vivere con lui.

Teegan, invece, secondo quanto raccontato dal quotidiano The Sunday Times, con grande forza di volontà, si è rifiutata di obbedire ai suoi ordini. Non si è convertita all'Islam e ha scelto lo stile di vita occidentale, come dimostra la foto che la ritrae con un abito scollato, indossanto durante una serata per studenti.

Scatto che sta facendo il giro del mondo.