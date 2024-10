E' stata svelata da Sightsmap la lista dei 10 luoghi più fotografati al mondo. Una simpatica e curiosa trovata che cerca di elencare i siti, gli edifici e le piazze più amate da turisti e viaggiatori.

L'Italia, manco a dirlo, pur non occupando il primo posto è ben rappresentata da tre scorci delle sue città più belle nella top ten.

Ecco i 10 luoghi più fotografati secondo il servizio Google Sightsmap:

1- Guggenheim Museum a New York. Il museo di arte moderna e contemporanea fondato nel 1937 la cui struttura realizzata da Frank Lyod Wright è ritenuta una delle più celebri architetture del XX secolo.

2- Trinità dei Monti a Roma. La scalinata di Piazza di Spagna e le due torri campanarie della chiesa di Trinità dei Monti esercitano da sempre una forte suggestione e un forte richiamo nei visitatori della Città Eterna.

3- Parc Guell a Barcellona. Realizzato da Antoni Gaudì tra il 1900 e il 1914, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco ed è divenuto il simbolo della capitale catalana.

4- Moulin Rouge a Parigi. Situato nel quartiere a luci rosse di Pigalle, è uno dei più famosi locali della città. Inaugurato nel 1889 da Charles Zidler, il locale nei decenni è tra l'altro divenuto protagonista di quadri, libri e film.

5- Torre di Leandro a Istanbul. Costruita in legno dall'Imperatore Bizantino Alessio nel 1110 per sbarrare l'ingresso del Bosforo e difendere Costantinopoli. Venne poi eretta in pietra dagli Ottomani nel 1763.

6- Ponte dell'Accademia a Venezia. Uno dei quattro ponti che attraversano il Canal Grande, amato dagli innamorati, venne realizzato nel 1932 da Eugenio Miozzi e all'epoca dell'inaugurazione er ail più grande ponte ad arco in legno d'Europa.

7- Hotel de Paris a Montecarlo. Costruito nel 1864 nel cuore del Principato di Monaco, ben presto è divenuto il simbolo del lusso e della ricchezza monegasca. Sorge sulla famosa Place du Casino.

8- Piazzale Michelangelo a Firenze. Realizzato nel 1869, rappresenta il più famoso punto di osservazione del panorama fiorentino ed è così una tappa obbligatoria per chi visita la città.

9- Caminito a Buenos Aires. Celebre via-museo nel quartiere di La Boca è abitato da immigrati soprattutto di origine genovese. La via è ricca di edifici in legno variopinti che lo rendono un museo a cielo aperto.

10- Basilica di Santo Stefano a Budapest. Situata nella Pest, è dedicata al primo Re cattolico d'Ungheria. Edificata in stile neorinascimentale nel 1850 può ospitare fino a 8mila fedeli