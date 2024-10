Ha recitato in numerosi film e telefilm il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nel video pubblicato sul quotidiano online Corriere della Sera, è possibile vedere Trump in un’altra veste, quella da attore.

In «Mamma ho riperso l'aereo» dava indicazioni sulla strada da prendere, in «Sex and the city» era l'amico di uno dei tanti amanti ricchi della sexy Samantha che lo notava seduto in un bar.