Avrebbe voluto abortire per partecipare al Grande fratello, edizione inglese, poi il web l'ha convinta a portare avanti la gravidanza.

Ad ottobre Adesso Josie Cunningam partorirà e per fare soldi ha avuto un’altra idea assurda: ha messo in vendita a 12.500 euro cinque posti per assistere dal vivo al parto che avverrà nella sua casa. A riferirlo è il quotidiano Daily Mail che sottolinea un’altra aspetto “inquietante” della vicenda: gli stessi biglietti sono stati venduti tutti nel giro di 14 minuti.