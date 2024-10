La stampa statunitense l'ha definita come l'Uber della marijuana, prendendo a termine di paragone la nota app nata a San Francisco per fornire servizi di trasporto automobilistico privato tramite smartphone.



Nel caso della app Eaze, il funzionamento è molto simile ma a cambiare è l'oggetto principale; non più servizio di taxi privato ma marijuana per uso medico. L'idea parte dalla California e in pochi mesi ha riscontrato un successo di dimensioni consistenti, avvantaggiandosi del grande interesse che suscita negli Stati Uniti il tema della cannabis per uso medico e, ultimamente, anche l'apertura in tema di utilizzo ricreativo.



In questa enorme fetta di mercato che si sta aprendo negli USA, idee come quella del servizio offerto da Eaze trovano un grande terreno fertile. Tecnicamente si tratta di una applicazione che consente di ordinare tramite il proprio smartphone marijuana medica e di riceverla a domicilio nel giro di pochi minuti.



È sufficiente collegarsi alla app o al sito di Eaze, navigare tra i tanti tipi di marijuana ottenuta dalla coltivazione dei più diversi semi di canapa che il mercato offre, e una volta scelta la varietà che si preferisce il gioco è fatto.



Si devono inserire i propri dati, la ricetta medica (indispensabile, dato che si para qui soltanto di marijuana a scopo curativo) e con un semplice click è possibile ordinare la quantità desiderata; a quel punto l'app andrà in automatico a smistare l'ordine a uno dei tanti autisti Eaze della città, scegliendo quello che si trova più vicino al luogo di consegna. In pochi minuti la merce verrà recapitata a domicilio, proprio come nel caso di consegna di una pizza.



La particolarità di Eaze è che offre un servizio a 360 gradi per chi ha bisogno di marijuana per finalità curativa, non solo la consegna: tramite questa app si può anche richiedere una prescrizione medica, qualora se ne fosse sprovvisti, per ottenere il via libera all'uso di marijuana.



Il tutto avviene tramite una visita virtuale che il paziente potrà effettuare comunicando ad un medico, sempre tramite l'app, quali sono sintomi e disturbi che avverte. In pochi minuti il medico provvederà a stilare una prescrizione per l'utilizzo della marijuana e l'ordine potrà essere evaso.



Un servizio di grande utilità se si pensa, ad esempio, alle tante persone affette da handicap e che hanno necessità di curarsi con la marijuana. Per loro uscire di casa e andare alla ricerca di una prescrizione può diventare davvero problematico.



Con Eaze, il tutto può essere risolto con un solo click. E il punto di forza di forza di questo progetto sembra proprio essere quello di unire, in un'unica piattaforma, il supporto medico, il servizio di dispensario di marijuana e quello di consegna a domicilio.