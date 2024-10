È morto oggi a Los Angeles William Friedkin, regista che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection e ha ottenuto una nomination per L’Esorcista.

Ad annunciare la scomparsa è stata la moglie, ex produttrice e capo dello studio Sherry Lansing.

Classe 1935, nato a Chicago, di origini ebraiche e di famiglia ucraina, il regista della New Hollywood degli anni '70, era atteso a settembre alla Mostra del cinema di Venezia con il film Fuori Concorso The Caine mutiny court-martial, tratto dalla piece teatrale di Herman Wouk premiata col Pulitzer.