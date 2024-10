Robin Williams, uno degli attori più famosi d’America, è morto. E’ stato trovato soffocato questa notte nella sua casa in California. Secondo la polizia si tratterebbe di un suicidio.

Williams aveva 63 anni e soffriva di una grave depressione.??

Nella mattinata di oggi la stessa polizia ha ricevuto una richiesta di soccorso nella quale si sollecitata un intervento per rianimare un uomo che non respirava nell'abitazione dell'attore a Tiburon. Ma al loro arrivo, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sarebbe morto per asfissia, ma soltanto l’autopsia sarà in grado di dare una risposta certa.

Secondo quanto riferiscono i media Usa, l'attore è stato visto vivo l'ultima volta ieri sera intorno alle 22.

La famiglia chiede rispetto e privacy in un momento di profondo dolore.

