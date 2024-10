Paolo Villaggio non è morto. Si tratta dell’ennesima bufala del web.

Per pochi minuti la pagina fan di un'agenzia di stampa ha pubblicato un link alla notizia: "E' morto Paolo Villaggio nella sua Genova. L'Italia intera perde il suo Fantozzi, il comico che ha fatto ridere una intera generazione".

La notizia nonostante sia stata lasciata per poco tempo ha fatto un gran giro: la speranza che in pochi leggano news di questo peso su Facebook che riguardano persone note è vana e, infatti, è bastato davvero poco per scatenare un passaparola via web tanto da non capire più nulla.

Ovviamente, dunque, la morte di Paolo Villaggio è una bufala.