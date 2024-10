È morto all’età di 48 anni l’attore bulgaro Christo Jivkov, conosciuto per aver interpretato l’apostolo Giovanni nel film “La passione di Cristo” di Mel Gibson.

Era malato da tempo di cancro.

Nato a Sofia il 18 febbraio 1975, Jivkov si era diplomato all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro. Aveva lavorato con Ermanno Olmi nel suo film del 2001 Il mestiere delle armi.

“Non voglio ancora crederci che non ci sei più... dolore infinito. Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene”, scrive sui social Maria Grazia Cucinotta. I due avevano recitato insieme in Fly Light di Roberto Lippolis.