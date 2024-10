E’ diventata l’icona della gioia di un Paese intero finalmente fuori dall’incubo del conflitto, la foto in cui un marinaio stava baciando un’infermiera a Times Square di New York, durante i festeggiamenti per la fine della seconda guerra mondiale. Il protagonista di quella foto, Glenn McDuffie è morto, colpito da un infarto. Aveva 86 anni.

La foto era stata scattata da Alfred Eisenstaedt e pubblicata sulla rivista Life che non ha mai verificato l’identità reale dei due protagonisti.