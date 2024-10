È morto a 59 anni il rapper americano Coolio, famoso soprattutto per la canzone del 1995 “Gangsta’s Paradise”, una delle più famose della storia dell’hip hop.

TMZ riporta che il rapper è stato trovato morto a casa di un amico a Los Angeles mercoledì. Al momento le cause non sono note: secondo quanto detto dal suo manager si sospetta che sia morto per un arresto cardiaco.

Coolio, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr.,cominciò a fare rap alla fine degli anni Ottanta e pubblicò il suo primo album, It Takes a Thief, nel 1994. Fu però l’anno successivo che ottenne un successo mondiale grazie a “Gangsta’s Paradise”, cantata assieme al cantante R&B L.V.

Nel 1996 la canzone fece vincere a Coolio un Grammy per la migliore performance rap solista.