L'ex primo ministro israeliano, Ariel Sharon, è morto oggi all’età di 85 anni.

Il generale dell’esercito, che poi entrò in politica contribuendo alla nascita del partito di destra del Likud e facendosi eleggere alla Knesset, il parlamento israeliano, era in coma dal 4 gennaio 2006 in seguito a un ictus.

Le sue condizioni si sono drammaticamente aggravate nei giorni scorsi.

I funerali si svolgeranno in due fasi: prima alla Knesset (parlamento) di Gerusalemme e quindi nel suo Ranch dei Sicomori, nel Neghev, dove sarà sepolto accanto alla tomba della moglie, Lili. Ancora non è noto se le esequie potranno avere luogo già domani, come vorrebbe la tradizione ebraica.