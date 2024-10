È morto all’età di 68 anni Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, uno dei fumetti giapponesi più influenti e più venduti di tutti i tempi. Si è spento a causa di un ematoma subdurale acuto, un accumulo di sangue sulla superficie del cervello.

Il decesso è avvenuto a Tokyo il 1° marzo, ma è stato annunciato oggi, 8 marzo, a una settimana di distanza, come spiegato in una nota pubblicata sul sito ufficiale di Dragon Ball: “Cari amici e partner - si legge -, siamo profondamente rattristati nell'informarvi che il creatore del manga Akira Toriyama è morto lo scorso 1° marzo”.

Nel comunicato viene sottolineato che i funerali sono già stati celebrati “con la sua famiglia e i parenti più stretti”.

Akira Toriyama “aveva ancora diverse opere nel bel mezzo della creazione”, tuttavia "ha lasciato a questo mondo molti titoli di manga e opere d'arte. Grazie al sostegno di tante persone in tutto il mondo – si legge nella nota - ha potuto continuare la sua attività creativa per oltre 45 anni. Ci auguriamo che il mondo delle opere uniche di Akira Toriyama continui a essere amato da tutti per molto tempo a venire".

Dragon Ball conquistò il successo in tutto il mondo. Lanciato nel 1984, ripercorre le avventure del protagonista Goku, dall'infanzia all'età adulta, mentre si allena nelle arti marziali ed esplora il mondo alla ricerca di sette sfere magiche, in grado di evocare un drago capace di esaudire un desiderio. Nel corso del suo viaggio Goku si fa molti amici e affronta numerosi antagonisti che minacciano la pace dell'universo.