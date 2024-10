Un giovane di 21 anni, Darren Wynne, irlandese, ha ucciso il suo migliore amico e poi su Facebook ha posta le condoglianze nella sua bacheca.

“Eri come un fratello per me”, ha scritto il ragazzo che però, poche ore prima, aveva mirato all'occhio dell'amico con un fucile uccidendolo. Dietro la brutale uccisione ci sarebbe un regolamento di conti per questioni legate alla droga.

Secondo quanto riferito dal condannato, infatti, Jamie Lindsay lo aveva minacciato per la sparizione di alcune piante di cannabis e lui aveva solo cercato di spaventarlo con il fucile, ma non l'aveva ucciso.