In Francia tre gendarmi hanno perso la vita e un quarto è rimasto ferito in una frazione di Puy-de-Dome, nella Francia centrale. Gli agenti erano intervenuti intorno alla mezzanotte per sedare una lite familiare. Dovevano soccorrere una donna che si era rifugiata sul tetto dell'abitazione, ma non appena arrivati sul posto sono stati bersagliati da un uomo, che ha aperto il fuoco contro di loro.

Un poliziotto è rimasto subito ucciso, un altro ferito. In seguito l'uomo ha dato fuoco alla casa e ha di nuovo esploso dei colpi verso altri due agenti che erano giunti sul posto, uccidendo anche loro. Secondo quanto riferito dalla procura, la donna è stata salvata.

L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per una vicenda legata alla custodia dei figli. Qualche ora dopo è stato ritrovato morto dalle forze di sicurezza intervenute sul posto. Il presidente francese Macron ha espresso solidarietà e vicinanza alla polizia francese dopo il drammatico episodio: "Sono i nostri eroi", ha scritto su Twitter.