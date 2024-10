Periodo buio sotto tanti aspetti e molto triste per tantissime persone che l’hanno trascorso in solitudine, il lockdown a causa del Covid ha ispirato a Jodie Cross, 36 anni, e a Rob, 26, il nome della loro prima figlia. La notizia è stata riportata da Il Corriere grazie ad un articolo di Carlotta Lombardo.

Dopo la coppia di gemellini Corona e Covid nati in India, anche a Wixams, nel Bedfordshire, in Inghilterra, la pandemia è stata di ispirazione, addirittura per ricordare la chiusura totale.

“Senza rimpianti né preoccupazioni su quanto possano pensare gli altri” - hanno dichiarato i neo genitori, la loro prima figlioletta si chiama infatti Lockie.

La seconda restrizione del Coronavirus nel 2021 è stato un periodo “felice” per la coppia che, dopo un anno di tentativi di mettere su famiglia, sono riusciti finalmente a coronare il loro sogno. "Nonostante la pandemia, il lockdown è stato per noi un momento davvero bello e felice. Con Rob abbiamo cercato per un anno di avere un bambino e il confinamento ha significato per noi che io sarei stata licenziata e che lui avrebbe lavorato di meno. Avevamo quindi più tempo per noi e io sono riuscita a rimanere incinta”.

Lockie è nata il 28 novembre 2021, proprio quando stava arrivando il nuovo ceppo Omicron. “Sapevamo che sarebbe stata una bambina in isolamento – dice la mamma. - Alle persone, la scelta del nome, potrebbe non piacere ma a noi, quello che possono pensare gli altri, non interessa”.

Per quanto riguarda i gemellini Corona e Covid, nati in India durante il primo lockdown del 2020, i loro genitori hanno voluto rendere omaggio a quella giornata memorabile chiamando i loro figli con due nomi, appunto, ispirati alla pandemia.