Stessa volontà omicida, stessa tecnica per uccidere. A tre giorni dal femminicidio di Villacidro, un’altra donna, Cinzia Agnaletti, circa 50 anni, è stata strangolata in provincia di Piacenza, a Castelvetro Piacentino, un paese di 5000 abitanti.

Accusato del delitto è il compagno della stessa età della vittima, che dopo l’atroce assassinio ha tentato il suicidio infilandosi una busta di plastica in testa. L’atto estremo non è giunto a termine grazie all’improvviso arrivo in casa del figlio della coppia, intorno alle 06.30 di oggi. L’uomo, salvato il padre dalla morte, ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.