“Grazie mille, vorrei ringraziare tutti, è un momento incredibile, nessuno ha mai visto una cosa del genere in passato. Il mio è il movimento politico che ha avuto più successo nella storia degli Stati Uniti. Ora aiuteremo il nostro Paese, io aiuterò il nostro Paese. Risolverò il problema dei confini. Questo è solo l’inizio”. Ha iniziato così il suo discorso, durato una mezz’ora circa, da Palm Beach (Florida), Donald Trump.

Davanti ai propri sostenitori, nel quartier generale repubblicano, ha detto: “Abbiamo raggiunto un traguardo incredibile – ha sottolineato più volte -. Io lotterò per voi e per le vostre famiglie, con ogni respiro del mio corpo, non mi adagerò sugli allori. Questa è una promessa che vi faccio”.

E ancora: “È una vittoria fantastica, l’idea è quella di rendere di nuovo grande l’America. Avere il voto popolare è stato molto bello. Vi renderemo fieri, orgogliosi e felici […] Dobbiamo riprendere il controllo del Senato. Abbiamo avuto un successo che è andato oltre le nostre aspettative”.

Poi il ringrazio a tutta la sua squadra, alla “mia bellissima moglie, Melania” e ai “miei figli fantastici”. Il pensiero poi al padre e alla mamma di Melania.

Intanto, lo spoglio va avanti e il quadro continua a diventare sempre più chiaro, mentre cala il silenzio tra i sostenitori di Kamala Harris. LA DIRETTA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI

Chi è Donald Trump

Donald John Trump (14 giugno 1946 a New York City) ha iniziato la sua carriera lavorativa nell'azienda edile di suo padre, Fred Trump. Dopo essersi laureato in economia presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania nel 1968, ha intrapreso una carriera nel settore immobiliare, fondando la Trump Organization, un'azienda attiva nello sviluppo immobiliare e in altre attività commerciali.

Oltre ai suoi successi imprenditoriali, Donald Trump è diventato una figura di spicco nei media e nell'intrattenimento. Dopo aver esplorato l'idea di candidarsi per la presidenza degli Stati Uniti negli anni '80 e '90, ha deciso di presentarsi come candidato del Partito Repubblicano nel 2016.

Dopo aver vinto le elezioni nel novembre 2016, battendo la candidata democratica Hillary Rodham Clinton, Donald Trump ha prestato giuramento come 45º Presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2017. Durante il suo mandato presidenziale ha anche proposto politiche restrittive sull'immigrazione, inclusa la costruzione di un muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

La presidenza di Trump è stata caratterizzata da critiche sia a livello nazionale che internazionale per alcune delle sue decisioni e dichiarazioni. Durante il suo mandato, ha affrontato un'indagine di impeachment e diverse controversie legali legate alle sue politiche. Il suo mandato è terminato il 20 gennaio 2021, quando Joe Biden è stato inaugurato come 46º Presidente degli Stati Uniti.