Donald Trump è stato candidato al Nobel per la Pace 2021, in virtù dell'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. La nomina è arrivata formalmente da Christian Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese, che gli riconosce il "ruolo di mediazione svolto nell'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti".

"Penso che Trump abbia compiuto più sforzi di qualunque altro candidato per creare pace tra le Nazioni", ha spiegato Tybring-Gjedde. "Dato che si attende che altre nazioni mediorientali seguano il percorso fatto dagli Emirati - si legge nella lettera presentata per la candidatura di Trump -, questo accordo potrebbe essere un punto di svolta che trasforma il Medio Oriente in una zona di prosperità e cooperazione".

Se assegnato a Trump sarebbe il quinto premio a un presidente americano, prima di lui Roosevelt, Wilson, Carter, e Obama.