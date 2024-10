Saranno Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi, Antonio Giovinazzi e Vicky Piria i testimonial della campagna “Mi impegno”, che l’ACI e l’AC di Sassari lanciano sui social in occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”. Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende solo da noi. Basta impegnarsi a non guardare il telefono mentre si guida, a non correre, anche se abbiamo fretta, a non guidare se abbiamo bevuto, ad allacciare sempre cinture e seggiolini e a fare sempre attenzione a ciclisti e pedoni.

“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada deve farci riflettere sul fatto che una semplice distrazione può farci perdere il bene più grande e prezioso che abbiamo: la vita” dichiara il Presidente dell’Automobile Club di Sassari, Giulio Pes di San Vittorio. “Non è assurdo perdere o togliere la vita per un messaggino, una foto o un filmato? Rischiare di non arrivare mai, solo per non tardare qualche minuto? Voler guidare a tutti i costi, anche se abbiamo bevuto? Non perdere pochi secondi ad allacciare cinture e seggiolini? Non fare attenzione a utenti fragili come ciclisti e pedoni?”.

“La soluzione c’è: siamo noi – aggiunge il Presidente Pes – Basta una parola: rispetto. Rispetto per noi stessi, per gli altri e per le regole. Io “Mi impegno”. Fatelo anche voi. Una mobilità più sicura rende più sicura la nostra vita”.

Nella Provincia di Sassari nel corso del 2020 si sono verificati, nell’intera provincia di Sassari, 972 incidenti stradali: 16 persone hanno perso la vita e 1.338 sono rimaste ferite. Secondo il Presidente dell’Automobile Club Sassari, “l’analisi dei dati ACI-Istat dimostra il fatto che la diminuzione di incidenti e vittime nel corso del 2020 è legata, fortemente, ai provvedimenti adottati a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Dall’analisi dei dati si può rilevare, infatti, come l’andamento dell’incidentalità stradale si sia mosso in parallelo con la riduzione e l’aumento della mobilità. È, inoltre, evidente - aggiunge Pes - il coinvolgimento delle nuove forme di mobilità dolce. A partire dal 2020 sono stati, infatti, rilevati incidenti stradali in cui sono coinvolti monopattini elettrici e biciclette. Secondo i risultati diffusi oggi, sono stati oltre due al giorno, da maggio a dicembre 2020, gli incidenti con lesioni a persone su monopattino elettrico. Si spera che le recenti peculiari disposizioni per la disciplina della circolazione di questi mezzi, possa ridurre il trend negativo. Solo con il rispetto reciproco, la conoscenza delle regole e l’educazione stradale per tutti, potremo avere una mobilità più sicura”.

La sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti stradali restano per l’ACI priorità fondamentali, e questo obiettivo ha portato anche l’A.C. Sassari a realizzare diversi progetti in collaborazione con le istituzioni, allo scopo di promuovere, in particolare, la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, ovvero per promuovere una mobilità sempre più responsabile, sicura e sostenibile.