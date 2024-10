Sono stati abbattuti per un progetto di rinnovamento dell'area i cavallini realizzati dall'artista oranese Costantino Nivola in collaborazione con Richard Stein nel 1964 a New York.

Il triste annuncio è comparso sulla pagina Facebook del Museo Nivola di Orani. "Una terribile notizia ci ha raggiunto da New York - si legge -. Il playground delle Wise Towers, il più grande progetto pubblico di Nivola a New York, è stato distrutto. Non si tratta di vandali, ma di un progetto di "rinnovamento" dell'area. I cavallini di Nivola, ispirati ai cavalli a dondolo dell'infanzia e alla statuaria orientale, sono stati rimossi, le gambe spezzate da colpi di mazza".

"Dopo la mostra 'Nivola. Figure in Field' alla The Cooper Union nel 2020 e in attesa della mostra 'Nivola. Sandscapes a Magazzino Italian Art', questo atto di vandalismo istituzionale appare inspiegabile e scellerato - si legge ancora sulla pagina dedicata all'artista barbaricino -. La riqualificazione delle torri, attesa e benvenuta, può e deve essere realizzata nel rispetto della storia e dell'arte"

Il Museo Nivola, insieme alla famiglia dell'artista e alle istituzioni che ne promuovono il messaggio e la memoria, si sta attivando per contattare i responsabili del progetto per provare a fermare la distruzione e a recuperare quanto già devastato.